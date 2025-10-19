Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisine duyulan güveni memnuniyetle gözlemliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleşen Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantılarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

GÜÇLÜ YATIRIM POTANSİYELİ

Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığımız ABD'de son derece verimli temaslarda bulunduk.

Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık.

EKONOMİMİZE GÜVEN ARTTI

Ayrıca birçok mevkidaşımla ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptık. Çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve düşünce kuruluşlarıyla da görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz.