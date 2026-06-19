Bakan Şimşek’ten Almanya ile ekonomik işbirliği mesajı: Muazzam fırsatlar var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile görüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği imkanları ve güncel jeopolitik gelişmeler değerlendirildi.

EKONOMİK İLİŞKİLER VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ELE ALINDI

Bakanlıkta yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliği alanlarında atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Taraflar ayrıca küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile bölgesel jeopolitik gündemi de değerlendirdi.

ŞİMŞEK: TÜRKİYE VE ALMANYA DOĞAL STRATEJİK ORTAKLAR

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, Alman mevkidaşı Reiche ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Küresel ekonomide risklerin azaltıldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Şimşek, Türkiye ile Almanya'nın bu süreçte önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Risklerin azaltıldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye ve Almanya, daha derin bir işbirliği için önemli potansiyele sahip doğal stratejik ortaklardır."

SAVUNMA, ENERJİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNE ÇIKTI

İki ülke arasında savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu belirten Şimşek, bu alanlarda ortak çalışmaların genişletilebileceğini ifade etti.

Bakan Şimşek, ayrıca her iki ülkenin güçlü şekilde faaliyet gösterdiği üçüncü ülkelerde de yeni ortaklık imkanlarının bulunduğuna işaret etti.

ÜÇÜNCÜ PAZARLARDA ORTAKLIK VURGUSU

Türkiye ve Almanya'nın yalnızca ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinde değil, üçüncü pazarlarda da birlikte hareket etme potansiyeline sahip olduğunu belirten Şimşek, ekonomik bağların daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Şimşek, "Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör