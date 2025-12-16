Bakan Şimşek’ten asgari ücret, vergi ve kira açıklaması

'DEPREM BÖLGESİNE 3,6 TRİLYON PARA HARCADIK'

Bakan Şimşek, depremde toplanan vergiler ile ilgili soruları hatırlatarak, "Son deprem sonrası depreme ilişkin iki tane adım atılmış. Bir tanesi kurumlara ek bir vergi getirilmiş, bir tanesi de motorlu taşıtlar ikinci kez alındı. Bunun tamamı 224 milyar lira, bugünkü rakamlarla ve bugün itibarıyla. Halbuki biz deprem bölgesine 224 milyar lira değil, 3,6 trilyon lira para harcadık. Dolayısıyla bu konu da son derece nettir. Basit usulden gerçek usule geçişine ilişkin birçok konu gündeme geldi. Bir kere 1995'ten beri 13 ilimizde zaten basit usul kapsamı dışında olan firmalar şimdi 17 diğer büyükşehrimizde kapsam içine alınıyor. Dolayısıyla aslında rekabet anlamında, haksız rekabet anlamında, işsizlik anlamında biz yeni bir uygulamaya gidiyoruz. 30 büyükşehirde aynı işi yapan mükellefler aynı şekilde vergilendirilecek yalnız biz her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bakın, nüfusu 30 binin altında olan büyükşehirlerin ilçelerinde faaliyet gösteren mükellefler basit usulden yararlanmaya devam edecek. Yine, belde statüsünden mahalleye dönüşenler aynı şekilde devam edecek" dedi.

'NE BENİM NE DE EKİBİMİN TÜİK'E MÜDAHELESİ OLMAMIŞTIR'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ilgili eleştirileri değerlendiren Bakan Şimşek, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin ne TÜİK'e müdahalesi olmamıştır ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır. Çünkü biz verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz. Ona göre teşhisi ve tedaviyi doğru yapalım. Bakın, TÜİK istatistikleri EUROSTAT gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak verileri hesaplanıyor. Dolayısıyla, bizim veriler Birleşmiş Milletler, IMF, OECD, İLO gibi birçok kuruluşla iş birliği içerisinde ve onların da denetimine açık bir şekilde üretilmektedir. Şimdi, aslında birçok soru var burada ama zamanımız yok."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.