Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz
Giriş Tarihi: 12.06.2026 13:07

Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık rakamlarına işaret ederek "Uyguladığımız program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdik. Bu sayede, artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz" dedi.

DHA
Bakan Şimşek’ten cari açık değerlendirmesi: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, "Nisanda yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar gerçekleşti. Uyguladığımız program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdik. Bu sayede, artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Zorlu küresel koşullara rağmen dış finansmana erişimde güçlü görünüm devam ediyor. Reel sektörün ve bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 239 ve yüzde 177 seviyesinde gerçekleşti. Son dönemde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle ülkemize yönelik uzun vadeli finansman girişlerini artırmayı, yatırım ortamını iyileştirmeyi ve Türkiye'yi yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #ÖDEMELER DENGESİ #CARİ AÇIK #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA