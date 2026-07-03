Bakan Şimşek’ten dış ticaret mesajı: Cari açık sürdürülebilir seviyelerde kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İHRACATTA GÜÇLÜ PERFORMANS VURGUSU

Haziranda takvim etkisinin de katkısıyla hem ihracat hem de ithalatın güçlü bir görünüm sergilediğini belirten Şimşek, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracatın dirençli yapısını koruduğunu söyledi.

İKİNCİ ÇEYREKTE İHRACAT YÜZDE 10,2 ARTTI

Bakan Şimşek, yılın ikinci çeyreğinde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 arttığını belirterek, yıllıklandırılmış ihracatın 277,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Aynı dönemde ithalat artışının ise yüzde 4,6 ile daha sınırlı gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, dış ticaret dengesindeki iyileşmenin sürdüğünü vurguladı.

ENERJİ FİYATLARI UYARISI

Şimşek, ihracattaki olumlu görünüme rağmen enerji fiyatlarındaki yükselişin gecikmeli etkilerinin önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesi üzerinde etkili olabileceğine işaret etti.

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı. İthalat artışı ise yüzde 4,6 ile daha sınırlı gerçekleşti."

'CARİ AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR SEVİYELERDE KALACAK'

Cari dengedeki görünümü de değerlendiren Şimşek, yılın kalan bölümünde cari açığın sınırlı artmasını beklediklerini ancak sürdürülebilir seviyelerde kalacağını ifade etti.

Şimşek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz. Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör