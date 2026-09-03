Bakan Şimşek’ten enflasyon değerlendirmesi: Eğitim fiyat artışlarına ve akaryakıt fiyatlarına rağmen düşüş devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı enflasyon rakamlarına işaret ederek, "Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti.

Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi.

Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör