Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: "Hanehalkı ve reel sektörün beklentileri iyileşiyor"

HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ 6,6 PUAN GERİLEDİ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerindeki düşüşe dikkat çekti.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğünü belirten Şimşek, "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi" dedi.

FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin rekabet gücünde kalıcı artışın nasıl sağlanacağına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Şimşek, "Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.