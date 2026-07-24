Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: "Hanehalkı ve reel sektörün beklentileri iyileşiyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin gerilediğini belirten Şimşek, finansal istikrarın korunmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.
HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ 6,6 PUAN GERİLEDİ
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerindeki düşüşe dikkat çekti.
Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğünü belirten Şimşek, "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi" dedi.
FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU
Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin rekabet gücünde kalıcı artışın nasıl sağlanacağına ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Şimşek, "Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
"ENFLASYONLA MÜCADELEDE KALICI KAZANIMLARI GÖZETİYORUZ"
Enflasyonla mücadele politikalarının kalıcı kazanımlar esas alınarak sürdürüleceğinin altını çizen Bakan Şimşek, ekonomi programının nihai hedefinin sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı olduğunu kaydetti.
Şimşek, "Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır" dedi.