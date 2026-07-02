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Giriş Tarihi: 2.07.2026 16:38 Son Güncelleme: 2.07.2026 16:58

Bakan Şimşek'ten gümrük birliği açıklaması: Stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz" dedi.

DHA
Bakan Şimşek’ten gümrük birliği açıklaması: Stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı kapsamında, Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Şimşek, açıklamalarında şunları kaydetti:

GÜMRÜK BİRLİĞİ 1990'LARIN EKONOMİK GERÇEKLERİNE GÖRE İŞLİYOR

Sabah gerçekleştirdiğimiz hükümetlerarası oturumda, küresel ekonomik görünümü, ortak sınamalarımızı ve iş birliğimizi ileri taşıyacak somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Sanayide iş birliği, yeni ticaret koridorları, enerji güvenliği, üçüncü ülkelerde ortak projeler ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi gündemimizin öne çıkan başlıklarıydı.

Bütün bu başlıkların ortak noktası ise ekonomilerimizi daha rekabetçi ve daha dayanıklı hale getirmekti. Bu çerçevede Gümrük Birliği özel bir önem taşıyor. Biliyorsunuz Gümrük Birliği 30 yılı aşkın süredir ekonomik ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. Ancak dünya değişti. Gümrük Birliği ise hala 1990'ların ekonomik gerçeklerine göre işliyor. Bugününün ekonomisi yalnızca sanayi ürünlerinden ibaret değil.

Hizmetler, dijital ticaret, kamu alımları ve tarım artık ekonomik entegrasyonun ayrılmaz parçaları. Bu nedenle Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AVRUPA KOMİSYONU #GÜMRÜK BİRLİĞİ #MEHMET ŞİMŞEK

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Bakan Şimşek'ten gümrük birliği açıklaması: Stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz
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