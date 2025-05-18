Bakan Şimşek’ten hakkındaki iddialara yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir gazete haberinde hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bir gazete bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır.

Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir.