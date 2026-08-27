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Giriş Tarihi: 27.08.2026 16:41

Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: Süreci başarıyla tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM'ye işaret ederek "Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık" dedi.

İHA
Bakan Şimşek’ten KKM açıklaması: Süreci başarıyla tamamladık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomi programının önemli hedeflerinden biri olan Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalara devam edeceklerini belirten Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #KUR KORUMALI MEVDUAT #KKM

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Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: Süreci başarıyla tamamladık
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