Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Programımızın son aşamasındayız
Giriş Tarihi: 4.02.2026 10:48 Son Güncelleme: 4.02.2026 10:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan tarafından yapılacak 2 milyar dolarlık enerji yatırımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor. 2025'in 11 ayında yatırımlar yıllık yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştı, bu programımıza artan güveni gösteriyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 2 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı anlaşması imzalandığını bildirdi. Gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor. 2025'in 11 ayında yatırımlar yıllık yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaştı, bu programımıza artan güveni gösteriyor" dedi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda doğrudan yabancı yatırımların hızının arttığını ifade ederek bu durumun programa artan güvenirliğin sonucu olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, "2025'in ilk 11 ayında FDI girişleri yıllık bazda %28 artarak 12,4 milyar ABD dolarına ulaştı" dedi.

Şimşek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji projelerine yönelik 2 milyar dolarlık yatırımın yeşil dönüşümü hızlandıracağını enerji güvenliğini güçlendireceğini ve enerji ithalatına olan bağımlılığı yapısal olarak azaltacağını vurguladı.

Ekonomik programda son aşamaya girildiğini ifade eden Şimşek, kalıcı fiyat istikrarının çıpalanmasının yanı sıra sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin atıldığını kaydetti.

