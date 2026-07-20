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Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:36 Son Güncelleme: 20.07.2026 11:45

Bakan Şimşek'ten kritik değerlendirme: Bütçe açığı geriledi! Mali disiplin kararlılıkla sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını, bütçe açığının ise geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar lira iyileştiğini açıkladı. Bakan Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini belirterek mali disiplinin korunacağını ve dezenflasyon hedefi doğrultusunda politikaların sürdürüleceğini vurguladı.

Bakan Şimşek’ten kritik değerlendirme: Bütçe açığı geriledi! Mali disiplin kararlılıkla sürecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti.

Kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü uyumu artırmaya yönelik politikalarımız ve kamu harcamalarındaki disiplin sayesinde 2025 yılında yüzde 2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ediyoruz.

Bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor.

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran bütçe disiplini programımızın temel amacı olan fiyat istikrarı açısından da kritik önem taşımaktadır. Mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #BÜTÇE #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

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Bakan Şimşek'ten kritik değerlendirme: Bütçe açığı geriledi! Mali disiplin kararlılıkla sürecek
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