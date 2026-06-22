Bakan Şimşek’ten kritik değerlendirme: Hanehalkı enflasyon beklentileri 3,4 puan iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı 2026 yılı Haziran ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'ne ilişkin, "Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DEZENFLASYON HEDEFİ KORUNUYOR

Bakan Şimşek yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi.

Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık.

Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti.

Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz.

Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör