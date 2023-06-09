Bakan Şimşek’ten Merkez Bankası Başkanı Erkan’a kutlama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun."