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Giriş Tarihi: 9.6.2023 22:20

Bakan Şimşek’ten Merkez Bankası Başkanı Erkan’a kutlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan’ı kutladı. Bakan Şimşek, başarılar dilediği Erkan için, “Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum” dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Bakan Şimşek’ten Merkez Bankası Başkanı Erkan’a kutlama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun."

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Bakan Şimşek’ten Merkez Bankası Başkanı Erkan’a kutlama
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