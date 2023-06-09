Bakan Şimşek’ten Merkez Bankası Başkanı Erkan’a kutlama

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan sn Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 9, 2023
Sn Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun.