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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın kura müdahale ettiği iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 31.8.2023 18:12 Son Güncelleme: 31.8.2023 18:25

Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın kura müdahale ettiği iddiasına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Bakan Şimşek’ten Merkez Bankası’nın kura müdahale ettiği iddiasına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiğine ilişkin iddialara son noktayı koydu. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz"

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Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın kura müdahale ettiği iddiasına yalanlama
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