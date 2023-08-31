Bakan Şimşek’ten Merkez Bankası’nın kura müdahale ettiği iddiasına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiğine ilişkin iddialara son noktayı koydu. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz"