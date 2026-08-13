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Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:07

Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren motorine ÖTV düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunarak "Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV’yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz" dedi.

Bakan Şimşek’ten motorinde ÖTV indirimi açıklaması
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki akaryakıt fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla, motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gitti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz.

Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz.

Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #RESMİ GAZETE #ÖTV #MOTORİN

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Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV indirimi açıklaması
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