Bakan Şimşek’ten turizm açıklaması: Sektöre 60 milyar TL destek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,2 milyar dolar ile 2025 yılı seviyesini korudu. Bu dönemde ziyaretçi sayısı sınırlı gerilerken, kişi başı ortalama harcama geçen yıla göre artış gösterdi. Böylece savaşın, hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkileri sınırlandı.

Programımızla sağladığımız yapısal iyileşme sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için turizm sektörünü destekliyoruz.

Konaklama vergisini yüzde 2'den yüzde 1'e indirdik.

Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle sektöre 60 milyar TL tutarında ilave finansman imkânı sağladık. Çalışan başına aylık 1.270 TL asgari ücret desteği ve Bakanlık işletme belgesine sahip tesislerde çalışanlar için aylık 3.500 TL prim desteği sağlıyoruz.

Sağlık, kongre, kültür ve spor turizmi gibi yüksek katma değerli alanları geliştirmeye, turizm faaliyetlerini yılın tamamına yaymaya ve sektörümüzün rekabet gücünü artırmaya yönelik politikalarımızı sürdüreceğiz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör