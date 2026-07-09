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Giriş Tarihi: 9.07.2026 16:43 Son Güncelleme: 9.07.2026 16:55

Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması: 11 yılın en yüksek seviyesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" dedi.

DHA
Bakan Şimşek’ten Türk Lirası açıklaması: 11 yılın en yüksek seviyesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunarak "Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:

Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik.

Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #TÜRK LİRASI

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Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması: 11 yılın en yüksek seviyesi
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