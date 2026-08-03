Bakan Şimşke’ten enflasyon değerlendirmesi: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor.

Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı.

Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör