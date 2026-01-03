Bakan Uraloğlu: 2025’te köprü ve otoyollardan 1.122 milyar araç geçişi oldu

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ile Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerdeki araç hareketliliğine ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu" dedi.