Bakan Uraloğlu: 85 milyon abone 4,5G kullanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan, 2023 yılı 3'üncü çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilen 471 şirketin 854 yetki belgesi bulunduğunu ifade ederek, "TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri yaklaşık 48,3 milyar lira iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 14,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir" dedi.



2023 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla mobil abone sayısının 92,8 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, mobil abone yaygınlığının ise yüzde 108,8 olduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Mobil abonelerin 85 milyonunun 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğu görülmektedir. M2M abone sayısı 9 milyona ulaşmıştır" ifadelerine yer verdi.



GSM operatörleri arasında numara taşıma işleminin başladığı 9 Kasım 2008'den 2023 yılı 3'üncü çeyreğine kadar taşınan toplam mobil numara sayısı 174 milyon olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Yılın 3'üncü çeyreğinde ise bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,7 oranında azalarak 2 milyon 449 bin 425 numara taşıma işlemi gerçekleşmiştir" dedi.



Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009'dan 30 Eylül 2023'e kadar ise toplam 2 milyon 554 bin 735 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, "2023 yılı 3'üncü çeyreği itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 490 dakika, sabit şebekelerde ise 103 dakika oldu" değerlendirmesinde bulundu.



'549 BİN KİLOMETRE FİBER ALTYAPI'



Uraloğlu, internet abone sayısı incelendiğinde 74,8 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısının 94,3 milyon olduğuna dikkati çekerek, "2023 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 civarında artışla 549 bin kilometre fiber altyapıya ulaşılmış olup fiber internet abone sayısı ise yaklaşık 6,5 milyondur" dedi.



Geniş bant internet abonelerin kullanımları incelendiğinde, 2022 yılının 3'üncü çeyreğinde sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımının 243 GB iken 2023 yılı 3'üncü çeyreğinde bu rakamın 250 GB'ye yükseldiğini belirten Uraloğlu, "Mobil abonelerde 2022 yılı 3'üncü çeyreğinde 14,8 GB olan veri kullanımının 17,4 GB'a ulaştığı görüldü" diye konuştu.



Uraloğlu ayrıca, Türkiye'de toplam 8 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu belirterek, "Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları Eylül 2023 sonu itibarıyla 7,1 milyon elektronik imza ve 936 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,1 milyon elektronik sertifika oluşturdu" ifadelerini kullandı.