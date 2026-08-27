Bakan Uraloğlu açıkladı: 153 yıllık demiryolunda ’leylekkonmaz’ tedbiri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinde leyleklerin demiryolu hattındaki elektrik hatlarıyla temasını önlemeye yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Demiryolu güzergâhının yaklaşık 153 yıldır, bölgedeki elektrifikasyon sisteminin ise 1984 yılından bu yana yaklaşık 42 yıldır kullanıldığını belirten Uraloğlu, "153 yıllık demiryolu güzergâhında leylekler için özel önlemler aldık." dedi.

Uraloğlu, geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.