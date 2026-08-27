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Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:23

Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 Ağustos’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 Ağustos’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BAŞKENTRAY #İZBAN #MARMARAY

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Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 Ağustos’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz
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