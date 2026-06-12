Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G abone sayısı 42 milyona yaklaştı

"FİBER OPTİK AĞ ALTYAPIMIZ İSE 680 BİN KİLOMETREYE ULAŞMIŞTIR"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde dijital dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yeni yatırımlarımızla bu konumunu daha da güçlendirmeye kararlıdır. Bakın, sektörümüzün yıllık net satış geliri 620 milyar liraya ulaşırken, yatırımlarımız ise 145 milyar lirayı bulmuştur. Mobil abone sayımız 100 milyona, genişbant internet abone sayımız da 98 milyona yaklaşarak Ülkemizin nüfusunu aşmıştır. Fiber optik ağ altyapımız ise 680 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini ekvator bölgesinden 17 kez dolaşacak, bir uzunluğa ulaşmıştır. Bu istatistiklerimiz uzun vadeli bir vizyonun, kararlı yatırımların ve devasa emeğin somut meyveleridir."

"5G ABONE SAYIMIZ DAHA 2,5 AY BİLE DOLMADAN 42 MİLYONA YAKLAŞTI"

Bu rakamların, Türkiye'nin dijital dönüşümünü sırtlayacak, geleceğini aydınlatacak ve küresel rekabette üstünlük sağlayacak devasa bir altyapıyı başarıyla kurduklarının en güçlü ve gurur verici kanıtları olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "İşte bu güçlü altyapıyı gerçek bir değere dönüştürmek amacıyla, 16 Ekim 2025'te 5G ihalesini gerçekleştirerek ardından 1 Nisan itibarıyla da ticari 5G hizmetlerini resmen başlattık. Kısa sürede çok yüksek abone penetrasyonu yakaladık. 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden; yaklaşık 21 milyon abone, yani neredeyse ülkemizin nüfusunun 4'te biri bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise 5G abone sayımız daha 2,5 ay bile dolmadan 42 milyona yaklaştı." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, bu hızlı uyumun Türkiye'nin dijital dönüşümdeki kararlılığını ve toplumun yeniliklere olan yüksek adaptasyon gücünü bir kez daha ispatladığını anlatarak "Hedefimiz, iki yıl içerisinde 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmaktır." dedi.