Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 trafik, 8 transit uçuş rekoru kırıldı

"HİZMET BİRİMİ SAYISI OLARAK AVRUPA'DA LİDERİZ"

Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin 40 saha kontrol sektörü ve 3 yaklaşma pozisyonuyla 4 farklı sektör grubunu barındıran modern bir merkez olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Eurocontrol verilerine baktığımızda hizmet birimi sayısı olarak Avrupa'da lider bir merkeziz. Bu yıl üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık. 31 Ağustos'ta 1906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta da 6 bin 349 toplam trafikle tüm zamanların en yükseğine imza atmış olduk. Yaklaşık her 13 saniyede bir uçak trafiğini yönetiyoruz."

Uraloğlu, mevsim şartlarına göre havalimanlarında her türlü bakımın yapıldığını belirterek, özellikle kış aylarında yolların yanı sıra havalimanlarında da yoğun şekilde karla mücadele verildiğini kaydetti.

Havalimanlarında ihtiyaçların dönem şartlarına göre değiştiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları dile getirdi:

"Esenboğa Havalimanı'mızda iki pist var, üçüncü pistimizi açıyoruz. Hem kapasite artırıyoruz hem de mevcut iki pistin bakıma alınması gerektiğinde hava trafiği aksamasın, iki pist her halükarda açık olmaya devam etsin düşüncesiyle üçüncü pistimizi yaptık. Yine bütün pistleri daha rahat görebilen ikinci kulemizi yaptık ve giriş kapımızı yeniledik. Ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete almış olacağız."