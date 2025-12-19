Bakan Uraloğlu açıkladı: Alanya Doğu Çevre Yolu’nun bir kısmını hizmete açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, ilçede trafiğe nefes aldıracak iki projenin resmi açılışı için Antalya'nın Alanya ilçesine gelecek.

Uraloğlu, Alanya'nın büyüyen yapısı ve turizm amaçlı artan trafik hacmi nedeniyle mevcut Alanya Çevre Yolu'nun şehir içi yol haline geldiğini belirterek, buranın tamamı hizmete açıldığında yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Alanya Doğu Çevre Yolu'nun tamamını Hasbahçe-Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz yolun ilk 4,5 kilometrelik kesimi 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, devam eden 7,5 kilometresi ise 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. Yolun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimini yarın trafiğe açacağız." bilgisini verdi.