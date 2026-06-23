Bakan Uraloğlu açıkladı: Ani Köprüsü için yeni adım! İhale süreci başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Türkiye üzerinden geçen Orta Koridor'la ilgili temaslarda bulunmak ve işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Uraloğlu, AB'nin artık kriz zamanları dışındaki normal dönemlerde bile ulaşım koridorlarını çeşitlendirmesi ve alternatifler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Uraloğlu, "Dolayısıyla bu noktada Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapma azmini ve iradesini görüyoruz. Bu da bizim için kıymetli. Zaten biz yıllarca bunu anlatıyorduk." diye konuştu.