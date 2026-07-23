Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara’nın batısında raylı ulaşıma yeni halka! Banliyö ağı 52 kilometreye ulaşacak

ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Haziran 2026 itibarıyla projede yaklaşık yüzde 96.9 Fiziki ilerleme sağlandığını belirten Uraloğlu, "Altyapı imalatlarının büyük bölümünü tamamladık. Köprüler, aç-kapa tüneller, menfezler ve diğer sanat yapılarının tamamı bitirildi. Hat serimi, balast, kaynak ve katener montaj çalışmalarında ise son aşamaya geldik. Sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Uraloğlu, projenin hizmete alınmasıyla Başkentray'ın erişim alanının genişleyeceğini, Ankara'nın batısında yaşayan vatandaşlar için yeni bir raylı ulaşım alternatifi oluşturulacağını ve bölgedeki sanayi tesislerinin ulusal demiryolu ağıyla entegrasyonunun daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör