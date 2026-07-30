Bakan Uraloğlu açıkladı: Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem! İmzalar bugün atılıyor...

İSTASYON SAYISI 352'YE ÇIKACAK

Yeni dönemde vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak önemli yatırımlar yapılacağını belirten Uraloğlu, halen 219'u sabit ve 102'si seyyar olmak üzere toplam 321 noktada verilen araç muayene hizmetlerinin, 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacağını açıkladı.

Uraloğlu, büyükşehirlerde ihtiyaç doğrultusunda 8 kanallı muayene istasyonları kurulacağını, süspansiyon test cihazları, elektronik boyut ölçüm sistemleri, otomatik plaka tanıma altyapısı ve ilerleyen süreçte OBD cihazlarının da devreye alınacağını belirterek, teknolojik altyapının güçlendirileceğini söyledi.