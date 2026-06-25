Bakan Uraloğlu açıkladı: BTK Akademi 21 ilde geleceğin teknolojileri için eğitim verecek!

"BTK AKADEMİ İLE GENÇLERİMİZİ GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLIYORUZ"

Teknoloji yatırımlarının nitelikli insan kaynağıyla desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "Yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, haberleşme teknolojileri ve otonom sistemler gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, ülkeler arasındaki rekabetin niteliğini değiştiriyor. Bu yarışta güçlü olmanın yolu yalnızca teknoloji üretmekten değil, o teknolojileri geliştirecek insan kaynağını yetiştirmekten geçiyor. BTK Akademi ile gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyor, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek yetkinlikleri kazanmalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

21 İLDE 25 FARKLI EĞİTİM DÜZENLENECEK

BTK Akademi'nin yalnızca çevrim içi eğitimlerle değil, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği yüz yüze eğitimlerle de bilgiye erişimi yaygınlaştırdığını belirten Uraloğlu, "Bugüne kadar 70'in üzerinde ilde yüz yüze eğitim programları düzenledik. Bu yaz döneminde de 21 ilde gerçekleştirilecek 25 farklı eğitim programıyla gençlerimizi güncel teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacağız." diye konuştu.

Yaz dönemi programlarının en yoğun ilgi gören başlıklarından birinin Yapay Zekâ ile İçerik Üretimi Eğitimi olduğunu belirten Uraloğlu, Antalya, Bolu, Manisa, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Malatya, Van, Elazığ, İzmir, Balıkesir, Nevşehir ve Trabzon'da gerçekleştirilecek eğitimlerle katılımcıların üretken yapay zekâ teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacağını söyledi.