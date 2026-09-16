Bakan Uraloğlu açıkladı: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi! Hedef karbondioksit emisyonunu yüzde 5 oranında azaltmak

MEVCUT UÇAKLARDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK GEREKTİRMİYOR

Sürdürülebilir havacılık yakıtının mevcut hava araçlarında herhangi bir teknik değişiklik gerektirmeden kullanılabildiğini belirten Uraloğlu, bu özelliğin sektör açısından önemli avantaj sağladığını söyledi.

Uraloğlu, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı, mevcut uçak motorlarında ilave teknoloji değişikliği gerektirmeden kullanılabiliyor. Böylece filoların yenilenmesini beklemeden karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

TİCARİ HAVACILIKTA EN GÜÇLÜ ALTERNATİFLERDEN BİRİ

Elektrikli ulaşım çözümlerinin birçok ulaşım modunda yaygınlaşmasına rağmen ticari havacılıkta mevcut teknolojiyle uygulanabilir olmadığını belirten Uraloğlu, batarya sistemlerinin ağırlığı ve enerji yoğunluğu nedeniyle uzun menzilli uçuşlarda sıvı yakıtların önemini koruduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Bugünkü teknolojiyle 50 ton yakıt tüketen uzun menzilli bir uçağın aynı uçuşu gerçekleştirebilmesi için yaklaşık 2 bin 500 ton batarya taşıması gerekiyor. Bu nedenle sürdürülebilir havacılık yakıtı, havacılık sektörünün karbon ayak izini azaltacak en önemli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.