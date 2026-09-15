Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanında kaybolma dönemi bitiyor! Uçuş rehberim ile kapıya kadar rota

UÇUŞLAR ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Uraloğlu, yolcuların seyahatleri başlamadan uçuşlarına ilişkin bilgilere cep telefonlarından erişebildiğini kaydetti. Uraloğlu, "Uçuş takip özelliği ve anlık bildirimlerle yolcularımız uçuşlarına ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Uçuş Rehberim'in bugüne kadar 623 binden fazla indirildiğini belirten Uraloğlu, uygulamayla uçuş bilgilerinin yanı sıra havalimanındaki yolculuğu kolaylaştıran hizmetlerin de kullanıcıların erişimine sunulduğunu kaydetti.

-52 Havalimanında İnteraktif Harita

Uraloğlu, 52 havalimanının kat planları baz alınarak hazırlanan interaktif haritalarla yolculara havalimanı içerisinde navigasyon imkânı sağlandığını bildirdi.

Uraloğlu, "52 havalimanımızın interaktif haritalarıyla yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Yolcularımız 'Kapıya Git' özelliğiyle uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebiliyor, bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabiliyor. Böylece havalimanı içerisinde gitmek istedikleri noktaya uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor." dedi.