Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul’a 180 kilometrelik raylı sistem! Yeni metro hatları geliyor

"ÜMRANİYE'NİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Ümraniye'nin; bir zamanlar Anadolu Yakası'nın kırsal karakter taşıyan yerleşimlerinden biri olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bugün güçlü ulaşım bağlantıları, ticari ve ekonomik hareketliliği, modern kent dokusu ve İstanbul Finans Merkezi gibi yeni nesil merkezleriyle; İstanbul'un büyüyen, değişen ve gelişen yüzünü anlatan başarılarla dolu bir kent hikâyesidir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de Ümraniye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

"YAYA HAREKETLİLİĞİNİ, PEYZAJI VE MODERN KENT YAŞAMINI BİR ARAYA GETİREN YENİ BİR MEYDAN KURGULUYORUZ"

Ümraniye'ye iki büyük müjde ile geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Birincisi: TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapılacak düzenleme ile taşıt trafiğini inşa edeceğimiz alt geçide alıyoruz. Bildiğiniz üzere Ümraniye'de bulunan Eğitim ve Araştırma ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 29 Mayıs Üniversitesi, yapımı devam eden Ümraniye Büyük Camii ve bölgedeki 6 mahallenin ulaşımı, 1987 yılında trafiğe açılan Üstgeçit Köprüsü üzerinden sağlanıyor. Ancak mevcut üst geçit köprüsü, ilçede gelişen hizmet alanlarıyla birlikte genişlik bakımından yetersiz kaldı, araç ve yaya trafiğinde yoğunluğa neden olmaya başladı. Bu kapsamda da TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapacağımız düzenleme ile buradaki taşıt trafiğini 230 metre uzunluğunda inşa edeceğimiz altgeçide almayı planladık. Bu proje ile sadece bir alt geçit inşa etmiyoruz. Yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz."

Taşıt trafiğini 230 metre uzunluğundaki alt geçide alırken, yeryüzünü insanlara, ailelere ve yeşile bıraktıklarını da belirten Uraloğlu, "Çevre dostu kentsel tasarım anlayışıyla bölgeye 9,5 dönümlük ilave yeşil alan kazandırarak; Ümraniye Belediyesi Meydanı ile Ümraniye Büyük Camii avlusunu birleştirerek toplamda 50 dönümlük dev bir yeşil alan ortaya çıkaracağız. Doğayla iç içe kurgulanan bu alan; bisiklet yolları, şarj ve park istasyonları, yeme-içme tesisleriyle ailelerimizin güvenle vakit geçirebileceği modern bir yaşam merkezi olacak." diye konuştu.

Söz konusu düzenlemenin günlük kullanımda herkes için kolay ve engelsiz ulaşım sunacağını ifade eden Uraloğlu, "Afet ve acil durumlarda ise araç erişimine de geçit verecek esneklikte tasarlanarak hem günlük hayatın konforunu hem de olağanüstü anların güvenliğini bir arada sağlayacak. Kısacası burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz; Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.