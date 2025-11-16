Bakan Uraloğlu açıkladı: Karla mücadelede 18 bin personel ve 14 bin araç görevde

930 KİLOMETRE KAR SİPERİ YAPILDI

Çalışmalarda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisinin karla mücadele merkezlerinde depolandığını anlatan Uraloğlu, "Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Karla mücadele merkezlerinde güzergâh analizinin, karla mücadele çalışmalarının, açılan ve kapanan yolların ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerinden takip edildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor." dedi.