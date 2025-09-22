Bakan Uraloğlu açıkladı: ’Milli Hızlı Tren’ güneş enerjisiyle üretiliyor

YILDA 3 MİLYON 350 BİN KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLECEK

Uraloğlu, bu çerçevede TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde başlatılan GES projesini tamamladıklarını ve santralin elektrik üretimine başladığını dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demir yolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi, artık güneşten elde ediyoruz. Böylece enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü artırıyor, enerji arz güvenliğimizi sağlıyor ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Yıllık yaklaşık 670 hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen enerji üretimi ile yıllık bin 739 ton karbondioksit salımının da önüne geçeceğiz."