Bakan Uraloğlu açıkladı: Orta Koridor’u Akdeniz’e bağlayan projede inşaat başlıyor

"YAKLAŞIK 20 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA ÜÇ ADET TÜP TÜNEL İNŞA EDİYORUZ"

Sözlerine tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Bakan Uraloğlu, Doğu Akdeniz'in incisi olan Hatay'ın limanları, sanayisi ve tarımıyla Türkiye'nin kalkınmasında kritik rol oynayan bir şehir olduğunu vurguladı. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ancak Amanos Dağları'nın oluşturduğu coğrafi engel, İskenderun Limanı'nı Orta Koridor'a ve Güneydoğu Anadolu'ya etkin şekilde bağlamamızı zorlaştırıyor. Bu engeli aşmak için de Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda üç adet tüp tünel inşa ediyoruz: 19,5 km uzunluğunda bir demiryolu tüneli ve 19,2 km uzunluğunda iki adet gidiş-geliş otoyol tüneli. Projemiz için 1,55 milyar Euro yurtdışı kredi finansmanı sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının ardından kısa sürede yer teslimini yaparak şantiye kurulum çalışmalarımızı da tamamladık. Artık tünel kazı ve inşa çalışmalarımıza başlıyoruz."

Bakan Uraloğlu, toplamda 3 farklı tüpten oluşan bu tünellerle birlikte demiryolu hattının toplam uzunluğunu 55 km, otoyol uzunluğunu ise 25 km olarak planladıklarını belirterek "Projemiz iki etaptan oluşacak ve tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa Kavşağı'nda sona erecek. Karayolu bağlantısı için Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasında mevcut karayolu ile birleşeceğiz." dedi.