Bakan Uraloğlu açıkladı: Osmangazi Köprüsü 10 yaşında! Akaryakıt ve zamandan 211 milyar TL tasarruf ettik

"DÜNYANIN EN BÜYÜK AĞIR KALDIRMA OPERASYONU"

Güney Yaklaşım Viyadüğü'nde gerçekleştirilen rekor operasyonlara da değinen Uraloğlu, "Viyadüğün bin 120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemiyle gerçekleştirdik. 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu çelik viyadükler arasında dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 ve 133 metrelik kısımlarını, 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemiyle monte ettik. Bu da yine çelik viyadükler arasında dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu olarak tarihe geçti." açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör