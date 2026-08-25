Bakan Uraloğlu açıkladı: Otoyol projesinde sona gelindi, Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek

5 TÜNEL VE 15 VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı kavşakları olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirten Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün yer aldığını ifade etti.

Sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "2 tünelde kazı destekleme işleri tamamlanmış olup nihai beton imalatlarına ve 3 tünelde de kazı destekleme işlerine devam ediyoruz. 16 viyadüğün 15'inde de fore kazık, temel kazı, donatı ve beton çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 14 altgeçit, 5 üstgeçit ve 6 köprü ile 47 menfezde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje genelinde ise yüzde yüzde 30 fiziki ilerleme sağladık." bilgisini paylaştı.