Bakan Uraloğlu açıkladı: Sanayiye 608 km iltisak desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanında sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demiryolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının hızla devam ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin ulusal demiryolu ağı üzerinde 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattı bulunuyor." ifadesini kullandı.

150,5 KİLOMETRELİK 9 AYRI PROJEDE YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden iltisak hatları hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, Filyos, Adapazarı Karasu, Afyonkarahisar İşcehisar, Polatlı ve Ticaret Odası OSB, Çukurova, Dörtyol-Hassa Tüneli ve Demiryolu 1. Etap, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB, İncesu OSB ve Havza OSB iltisak hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Uraloğlu, "Toplam Uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.