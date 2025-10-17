Bakan Uraloğlu açıkladı: THY, Afrika’da en fazla uçan ikinci havayolu

BAKAN URALOĞLU'NDAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Bakan Uraloğlu, 2024'te en çok yolcuya hizmet veren Avrupa'da ikinci, dünyada 7'nci havalimanı olan ve kargo ve yük taşımacılığında ise Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşen İstanbul Havalimanın da Türkiye'nin başarılarını taçlandırdığını kaydetti. Uraloğlu, "17 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul Havalimanında üçlü bağımsız pist operasyonlarına başladık. 23 yıllık bu süreçte havalimanı projelendirmesinden inşasına, hava trafiği yönetiminden işletmeye her konuda çok büyük bir deneyim edindik. Bu değerli birikimi, isteyen tüm Afrika ülkeleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız. Bu alanda her türlü işbirliğine sonuna kadar açığız." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ilişkiler derinleşerek devam ederken dünya genelinde askeri çatışmalar, hastalıklar ve doğal afetler nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde bozulmalar yaşandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu bozulmalar sürdürülebilir ve dirençli taşımacılık ve lojistik alternatiflerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Afrika kıtasının sunduğu imkanlar ve küresel alternatif güzergah ihtiyaçları birlikte değerlendirildiğinde; küresel ölçekte ulaşım bağlantılarının artırılmasına yönelik girişimler, Afrika ile Türkiye arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası taşımacılığın sürdürülebilirliği açısından ayrı bir önem taşımaktadır."

Bu sürece katkı sağlayacak bir olguyu da paylaşan Bakan Uraloğlu, "Haziran ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Küresel Ulaştırma Bağlantısallığı Forumu kapsamında Afrika kıtası için özel bir oturum da düzenledik. Ülkemiz ile Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana ile ülkemiz arasında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Afrika Kıyı Ülkelerinin Ulaştırma ve Altyapıdan Sorumlu Bakanları Arasında Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Afrika kıyı ülkeleri arasında başta deniz ve hava olmak üzere tüm ulaştırma alt sektörlerinde bağlantısallığı artırarak tüm dünya ticareti açısından önemli lojistik hatlarının geliştirilmesini amaçlayan bu belgeye tüm Afrika ülkelerinin imzacı olarak katılmasını amaçladıklarını ve bu kapsamda diplomatik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.