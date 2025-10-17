Bakan Uraloğlu açıkladı: THY, Afrika’da en fazla uçan ikinci havayolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında düzenlenen Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İş Birliği panelinde konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumu ile doğal bir hub görevi gördüğünü dile getirerek "Afrika ise stratejik ticaret yolları ve hızla artan jeopolitik önemiyle küresel ölçekte dikkat çeken bir kıta haline gelmiştir. Türkiye ile Afrika arasındaki sivil havacılık işbirliğini konu alan bu panelin işbirliğinden ortaklığa dönüşmekte olan Türkiye-Afrika ticari ilişkileri açısından değerli çıktılar üretmesini umut ediyorum." açıklamasında bulundu.
Afrika kıtasının küresel ekonomi açısından giderek daha da önem kazandığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kıyı Afrika ülkeleri hem kendi iç bölgeleri hem de uluslararası ticaretin gelişimi açısından stratejik bir konuma sahip. Denize kıyısı olmayan ülkeler ise kıta boyunca doğu-batı ve kuzey-güney transit taşımacılığını kolaylaştırmakta. Afrika Sorunlarına Afrika Çözümleri'ni güçlü bir şekilde destekleyen ve Afrika yaklaşımını eşit ortaklık ve kazan-kazan politikası ilkeleri temelinde inşa eden Türkiye, Afrika Ortaklık Politikası çerçevesinde kıtayla ticaretini, yatırımlarını ve diplomatik ilişkilerini giderek güçlendirmektedir."
Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika kıtasına 50'den fazla ziyaret gerçekleştirerek "bir uluslararası lider tarafından kıta genelinde en fazla ülke ziyareti gerçekleştiren devlet başkanı" unvanını aldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Türkiye ile Afrika arasında süregelen bu yoğun ilişkilerin, başta sivil havacılık olmak üzere tüm ulaştırma alanlarında kendini gösteriyor olması bizler için ayrıca sevindiricidir" dedi.
"THY HALİHAZIRDA AFRİKA'DA 39 ÜLKEDE 53 NOKTAYA AKTİF OLARAK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR"
Bakan Uraloğlu, halihazırda Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Afrika kıtasına seferler düzenlediğini dile getirerek "AJet, Pegasus ve SunExpress Havayolları filo yapıları nedeniyle yalnızca Kuzey Afrika'ya sefer düzenlerken THY tüm kıta ile bağlantımızı sağlamaktadır. THY, Afrika kıtasında en geniş uçuş ağına sahip kıta dışı havayolu konumundadır. THY halihazırda Afrika'da 39 ülkede 53 noktaya aktif olarak uçuş gerçekleştirmektedir. Afrika ülkelerinin ulusal havayolları da dahil edildiğinde ise, THY, Etiyopya Havayollarından sonra en çok Afrika ülkesine ve en çok noktaya uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu konumundadır." açıklamasında bulundu.
THY'nin bu geniş uçuş ağı sayesinde Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari, turistik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, "THY'nin Afrika'daki varlığı yalnızca yolcu taşımacılığı ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda kargo taşımacılığıyla da kıta genelinde ticaretin ve lojistik akışının güçlenmesine destek olmaktadır. Bu çerçevede THY, Afrika ülkelerinin küresel pazarlara erişiminde stratejik bir rol üstlenmekte, Türkiye'nin kıta ile olan ekonomik ve diplomatik bağlarının derinleşmesine katkı sunmaktadır." diye konuştu.
HAVACILIK SEKTÖRÜNE YAKLAŞIK 25 MİLYAR DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"
Bu başarının bir rastlantı olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konuma sahip. Bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 2002'den beri yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdik. Son 23 yıl içerisinde havacılık sektörüne yaklaşık 25 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Her sene istatistiki olarak yaklaşık 1.4 havalimanını hizmete açtık. Bugün 58 aktif havalimanımız bulunuyor. İki havalimanımızın da yapımı devam ediyor."
BAKAN URALOĞLU'NDAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Bakan Uraloğlu, 2024'te en çok yolcuya hizmet veren Avrupa'da ikinci, dünyada 7'nci havalimanı olan ve kargo ve yük taşımacılığında ise Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşen İstanbul Havalimanın da Türkiye'nin başarılarını taçlandırdığını kaydetti. Uraloğlu, "17 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul Havalimanında üçlü bağımsız pist operasyonlarına başladık. 23 yıllık bu süreçte havalimanı projelendirmesinden inşasına, hava trafiği yönetiminden işletmeye her konuda çok büyük bir deneyim edindik. Bu değerli birikimi, isteyen tüm Afrika ülkeleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız. Bu alanda her türlü işbirliğine sonuna kadar açığız." şeklinde konuştu.
Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ilişkiler derinleşerek devam ederken dünya genelinde askeri çatışmalar, hastalıklar ve doğal afetler nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde bozulmalar yaşandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bu bozulmalar sürdürülebilir ve dirençli taşımacılık ve lojistik alternatiflerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Afrika kıtasının sunduğu imkanlar ve küresel alternatif güzergah ihtiyaçları birlikte değerlendirildiğinde; küresel ölçekte ulaşım bağlantılarının artırılmasına yönelik girişimler, Afrika ile Türkiye arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası taşımacılığın sürdürülebilirliği açısından ayrı bir önem taşımaktadır."
Bu sürece katkı sağlayacak bir olguyu da paylaşan Bakan Uraloğlu, "Haziran ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Küresel Ulaştırma Bağlantısallığı Forumu kapsamında Afrika kıtası için özel bir oturum da düzenledik. Ülkemiz ile Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana ile ülkemiz arasında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Afrika Kıyı Ülkelerinin Ulaştırma ve Altyapıdan Sorumlu Bakanları Arasında Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır." şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Afrika kıyı ülkeleri arasında başta deniz ve hava olmak üzere tüm ulaştırma alt sektörlerinde bağlantısallığı artırarak tüm dünya ticareti açısından önemli lojistik hatlarının geliştirilmesini amaçlayan bu belgeye tüm Afrika ülkelerinin imzacı olarak katılmasını amaçladıklarını ve bu kapsamda diplomatik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.