Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon Raylı Sistem Hattı için tarihi gün! Temeli atıldı

'ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projenin önemine değinerek, "Trabzon kent içi ulaşım ağının gücüne güç katacak, şehir içi trafiğimize güçlü bir nefes aldıracak, şehrimizin çehresini daha da güzelleştirecek Trabzon raylı sistem hattı temel atma töreni vesilesiyle memleketimde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada, Trabzon'un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını, Karayolları, Trabzon Şehir Hastanesi, Uzunkum-2 ve Avni Aker Millet Bahçesi olmak üzere 4 noktada vuruyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'umuza bugüne kadar birçok ulaşım ve altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Bölünmüş yollarımız, tünellerimiz, kavşaklarımız ve yeni havalimanı çalışmalarımızla Trabzon'u her geçen gün daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Ancak bugün Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK 150 BİN HEMŞEHRİMİZE HİZMET VEREBİLECEĞİZ'

Projenin ilk etabının 16,2 kilometre olduğunu ve toplam 16 istasyonla Akçaabat ilçe sınırlarından havalimanına kadar uzanacağını aktaran Bakan Uraloğlu, "Karayolları istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını 26 dakikada katedeceğiz. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşehrimize hizmet verebileceğiz. Ama bu hattımız, sadece kilometrelerden, istasyonlardan ve rakamlardan ibaret değil. Bu hat, Trabzon'un kalbinde akan bir nefes, şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacak. Düşünün; İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan ya da dünyanın neresinden olursa olsun, memleket hasretiyle uçağa atlayan bir Trabzonsporlu havalimanında valizini alır almaz dakikalar içinde 'bordo-mavi' tezahüratlarının yankılandığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribüne ulaşacak. Çünkü bu hat, sadece bir ulaşım aracı değil, o maç coşkusunu, o takım sevgisini, o hemşehri bağını en hızlı ve konforlu şekilde taşıyan bir köprü olacak. Bir amcamız da teyzemiz elinde bir demet taze çiçek, gönlünde dua, evladının, torununun, kardeşinin ya da komşusunun yattığı Şehir Hastanesi'ne çok daha sakin, konforlu ve hızlı bir şekilde varacak. Bu hat, o teyzemizin ayağına, o amcamızın yorgunluğuna merhem olacak. Sabahın erken saatlerinde okuluna yetişmeye çalışan öğrencilerimizi, işine giden memurlarımızı, işçilerimizi, dükkanını açmak için acele eden bir esnafımızı, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde yoğun trafiğin oluşturduğu stres ve zaman kaybından kurtaracağız" diye konuştu.