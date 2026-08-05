Bakan Uraloğlu açıkladı: Turizmin başkentine sembol kule! Antalya’nın yeni simgesi olacak

"ANTALYA'NIN YENİ SİMGELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Yeni tesisin Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesini güçlendireceğini belirten Uraloğlu, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracağız. 77 metre yüksekliğe ulaşacak yeni kulemiz, modern teknik altyapısı ve mimarisiyle Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak" " ifadelerini kullandı.

Teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak bin 500 metrekarelik ortak peyzaj alanının da çalışanlara sosyal ve dinlenme imkânı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu alanlar sayesinde hem mekânsal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek" dedi.