Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk Boğazları’ndan geçiş ücreti 1 Temmuz’da 6,70 dolar olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan herhangi bir limana uğramadan geçecek gemilerden alınacak ve 'altın frank' üzerinden belirlenen geçiş bedellerinin revize edileceğini söyledi.

Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Uraloğlu, bu ücretlerin her yıl 1 Temmuz'da güncellendiğini hatırlattı.

Uraloğlu, 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre alınan ücretlerin hesaplanmasında birim olarak "altın frank"ın ve gemilerin net tonajının (NRT) esas alındığını dile getirerek şöyle konuştu:

"1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı ile güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'ten itibaren 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te 5,83 dolar yapmıştık. Bu yıl da düzenlemeye gidiyoruz ve 1 Temmuz 2026'da boğazlardan geçen uluslararası gemilerden alınacak geçiş ücretini 6,70 dolar olarak yeniden güncelliyoruz."