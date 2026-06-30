Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye ile Katar’dan uzayda ortak uydu hamlesi

50 DERECE DOĞU YÖRÜNGESİNDE GÖREV YAPACAK

Bakan Uraloğlu, anlaşma hakkında yaptığı yazılı açıklamada "Söz konusu iş birliği Türksat-Biruni'nin ticari kapasitesini güçlendirecek ve Türkiye'nin uydu haberleşme alanındaki küresel etkinliğini daha da artıracak. " ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Es'hailSat ile imzalanan anlaşma kapsamında, 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusunun kapasitesinin ortak kullanılacağını belirtti. Uraloğlu, "Bu iş birliği ile yalnızca yeni bir uydu projesini hayata geçirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirecek, yeni pazarlara erişimini artıracak ve uydu haberleşme alanındaki rekabet gücünü yükseltecek önemli bir adım atıyoruz." dedi.

TÜRKSAT FİLOSUNA YENİ UYDU KAZANDIRACAK

Projenin Türksat'a önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde yüksek veri kapasiteli yeni bir uyduyu filomuza kazandıracağız. Böylece Türksat'ın kullanımına sunulacak ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.