Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor! Bir günde 53 bin yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nda yolcu rekoru kırıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın son etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesiminin 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını ve 20 Haziran günü TCDD Taşımacılık tarafından işletmeye başlatıldığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete almadan önce, açıldığı günden beri 33 milyondan fazla yolcumuza hizmet veren Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'mız son rekorunu 30 Nisan 2026 tarihinde 47 bin 925 yolcu ile kırmıştı. Son etabın da hizmete alınmasıyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro'su ise 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı"