Bakan Uraloğlu açıkladı: TÜRKSAT GES ile bir yılda 88 milyon liralık tasarruf

"35 BİN NÜFUSLU İLÇENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR"

TÜRKSAT GES'in 131 dönümlük alana kurulduğunu aktaran Uraloğlu, "Santralimiz 2025 yılı içinde gerçekleştirdiği 18,15 gigavatsaat elektrik üretimiyle Ankara'nın Güdül ilçesi gibi yaklaşık 35 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık tüm evsel elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek güçte. Ayrıca bu enerji hacmi, 600 köy okulunun bir yıllık aydınlatma, ısıtma ve teknoloji laboratuvarı giderlerini tamamen karşılayacak bir seviyeye ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, hem enerji güvenliği hem de temiz enerji kullanımı nedeniyle TÜRKSAT GES'in büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Dijital altyapının yenilenebilir enerjiyle beslenmesinin önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT, uzaydaki varlığını güçlendiren milli uydumuz Türksat 6A'nın da dahil olduğu 6 uydusunu, milyonlarca vatandaşımıza hizmet veren e-Devlet Kapısı altyapısını ve geniş kablo ağını artık tamamen temiz enerjiyle yürütür hale geldi. Uzaydan dijital dünyaya, internetten yayıncılığa uzanan tüm kritik servislerimizi çevre dostu kaynaklarla sunmaya başlamanın gururunu yaşıyoruz."