Bakan Uraloğlu duyurdu! 30 Ağustos’ta ulaşım ücretsiz olacak: Marmaray, İZBAN ve Başkentray...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla yazdığı 30 Ağustos Zaferinin 104. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aziz Türk Milletinin tarihe kazıdığı bu büyük başarıyı bir kez daha iftiharla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihte, Ağustos ayının hep bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Malazgirt'te Anadolu'nun kapıları aralanmış, Mercidabık'ta yeni ufuklar açılmış, Sakarya'da düşman durdurulmuş, nihayet 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la vatan toprakları tamamen hürriyetine kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, işgal altındaki bir ülkeyi yeniden bağımsız kılmakla kalmamış, üzerine Cumhuriyetimizin sağlam temellerinin atıldığı bir zemin de hazırlamıştır. Bugün hâlâ o zeminin üzerinde yükseliyor, o iradeden güç alıyoruz."