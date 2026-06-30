Bakan Uraloğlu duyurdu: AB ve Türkiye’nin ortak finanse ettiği proje tamamlandı: Demiryolunda intermodal taşımacılığa yeni yol haritası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısında konuştu.
"ULAŞIM OLMADAN TİCARET OLMAZ"
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonu, demiryolu yük taşımacılığının geleceği, Avrupa Birliği ile iş birliği ve Türkiye'nin küresel ticaret koridorlarındaki rolü açısından önemli bir çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Ulaştırma ve altyapı alanında attığımız her adımda şunu söylüyoruz: Ulaşım olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan üretim güçlenmez. Üretim güçlenmeden de kalkınma sürdürülebilir hale gelemez. Yol, demiryolu, liman, lojistik merkez ve sınır kapısı; bunların her biri ekonominin ana damarlarıdır. Bu kapsamdan baktığımızda ulaştırma projeleri sadece fiziki yatırımlar değildir. Aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası iş birliğini destekleyen stratejik adımlardır."
24 YILDA 355 MİLYAR DOLAR ULAŞTIRMA VE ALTYAPI YATIRIMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda 355 milyar dolar ile ulaştırma ve altyapı alanında tarihi yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Türkiye'yi bölünmüş yollarla, otoyollarla, yüksek hızlı tren hatlarıyla, limanlarla, havalimanlarıyla, lojistik merkezlerle ve güçlü haberleşme altyapısıyla donattık. Özellikle 2002 yılından itibaren demiryollarını stratejik bir başlık altında topladık." açıklamasında bulundu.
4 BİN 164 KİLOMETRE DEMİRYOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bakan Uraloğlu, 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağının bugün 14 bin kilometreye ulaştığına dikkati çekti. Uraloğlu, "Halihazırda bugün 4 bin 164 kilometre yapımı devam eden demiryolu ağımızdan bahsetmek isterim." şeklinde konuştu.
Uraloğlu ayrıca, 2028 yılına kadar 17 bin 287 kilometreye; 2053 yılında ise 30 bin kilometrelere yaklaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
"KORİDORLAR, ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİN TEMEL GÜZERGAHLARIDIR"
Uraloğlu konuşmasında, son yıllarda yaşanan gelişmelerin koridorları mutlaka krizlere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi. Uraloğlu, "Ulaştırma koridorları yalnızca mal taşınan hatlar değildir. Aynı zamanda güvenliğin, diplomasinin, bölgesel kalkınmanın ve uluslararası iş birliğinin de temel güzergahlarıdır" dedi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bir taraftan Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan çıkan Orta Koridor'u Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırırken, diğer taraftan Körfez Bölgesi'nden Kalkınma Yolu Koridoru ile beraber Basra Limanı'ndan 1.200 km demiryolu ve karayoluyla ülkemize ulaştırıp oradan da yine Avrupa'ya götürme gayreti içerisindeyiz. O noktada da yine Avrupa Birliği ile işbirliği yapmanın işimizi beraberce kolaylaştıracağını düşünüyoruz."
Suudi Arabistan'dan başlayıp öncelikle Ürdün ve Suriye üzerinden gelecek olan demiryolu hattının yine Avrupa'ya gitmesi noktasında bir çalışmaları olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Çok uzun yıllardır kesintiye uğrayan karayolu taşımacılığını da geçtiğimiz aylarda Ürdün, Suriye, Arabistan üzerinden hayata geçirdiğimizi, yine aynı şekilde Irak üzerinden de özellikle hayata geçirdiğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.
Karbon emisyonlarının azaltılması noktasında en pratik ve en yapılabilir ulaştırma modunun demiryolu taşımacılığı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Biz de Türkiye'de gerek güzergâhlarımızı buna göre tespit ediyoruz gerekse de ürettiğimiz demiryolu araçlarını yine yeşil enerji ve dönüştürülebilir enerjiye yönelik üretiyoruz. Suudi Arabistan'dan başlayıp bütün Avrupa'ya kadar gidecek olan hattımızın -Suudi Arabistan muhatabımız Sayın Bakan ile de bunu istişare ettik- bütün Körfez ülkelerine de bağlanmasını, ta Umman'a kadar bağlanmasını da öngörüyoruz." şeklinde konuştu.
"AVRUPA İLE ORTA ASYA ARASINDA DİRENÇLİ BAĞLANTILAR KURULMASI KAZAN-KAZAN POLİTİKASI GEREĞİ HEPİMİZ İÇİN FAYDALI OLACAKTIR"
Uraloğlu, söz konusu koridorların tam ortasında bulunan Türkiye'nin artık küresel ticarette yalnızca koridorların geçtiği bir ülke konumunda olmadığını, lojistik merkez olma noktasında, Avrupa ile yapacağı iş birlikler noktasında, bir üretim noktası olması noktasında çok ciddi bir mesafe kat ettiğini belirtti.
Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Avrupa Birliği'nin Global Gateway stratejisi ve AB Bağlantısallık Gündemi kapsamında, Avrupa ile Orta Asya arasında güvenilir, sürdürülebilir ve dirençli bağlantılar kurulması kazan-kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır. Hiç şüphesiz bu gündemin doğal ve stratejik bir parçası olarak Türkiye, öncelikle kendi yapması gereken yatırımları, elbette başta Avrupa Birliği'nin destekleri, kredileriyle beraber yapması noktasında çok ciddi bir mesafe kat etti. Ve bunun dışında da gerek Orta Koridor'da, gerekse de bizim güneyimizdeki koridorlarda yapılacak olan işlerde ciddi bir şekilde inisiyatif aldığını ve almaya da devam edeceğini özellikle sizlerin huzurunda ben belirtmek isterim."