Bakan Uraloğlu duyurdu: AB ve Türkiye’nin ortak finanse ettiği proje tamamlandı: Demiryolunda intermodal taşımacılığa yeni yol haritası

"KORİDORLAR, ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİN TEMEL GÜZERGAHLARIDIR"

Uraloğlu konuşmasında, son yıllarda yaşanan gelişmelerin koridorları mutlaka krizlere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi. Uraloğlu, "Ulaştırma koridorları yalnızca mal taşınan hatlar değildir. Aynı zamanda güvenliğin, diplomasinin, bölgesel kalkınmanın ve uluslararası iş birliğinin de temel güzergahlarıdır" dedi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir taraftan Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan çıkan Orta Koridor'u Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırırken, diğer taraftan Körfez Bölgesi'nden Kalkınma Yolu Koridoru ile beraber Basra Limanı'ndan 1.200 km demiryolu ve karayoluyla ülkemize ulaştırıp oradan da yine Avrupa'ya götürme gayreti içerisindeyiz. O noktada da yine Avrupa Birliği ile işbirliği yapmanın işimizi beraberce kolaylaştıracağını düşünüyoruz."

Suudi Arabistan'dan başlayıp öncelikle Ürdün ve Suriye üzerinden gelecek olan demiryolu hattının yine Avrupa'ya gitmesi noktasında bir çalışmaları olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Çok uzun yıllardır kesintiye uğrayan karayolu taşımacılığını da geçtiğimiz aylarda Ürdün, Suriye, Arabistan üzerinden hayata geçirdiğimizi, yine aynı şekilde Irak üzerinden de özellikle hayata geçirdiğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Karbon emisyonlarının azaltılması noktasında en pratik ve en yapılabilir ulaştırma modunun demiryolu taşımacılığı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Biz de Türkiye'de gerek güzergâhlarımızı buna göre tespit ediyoruz gerekse de ürettiğimiz demiryolu araçlarını yine yeşil enerji ve dönüştürülebilir enerjiye yönelik üretiyoruz. Suudi Arabistan'dan başlayıp bütün Avrupa'ya kadar gidecek olan hattımızın -Suudi Arabistan muhatabımız Sayın Bakan ile de bunu istişare ettik- bütün Körfez ülkelerine de bağlanmasını, ta Umman'a kadar bağlanmasını da öngörüyoruz." şeklinde konuştu.