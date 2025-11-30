Bakan Uraloğlu duyurdu: Afrika’nın sesi Türksat’ta!

BU İŞ BİRLİĞİ, TÜRKİYE–NİJER DOSTLUĞUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Yayın anlaşmasının iki ülke arasındaki teknik iş birliğinin ötesinde, kültürel ve diplomatik ilişkileri de destekleyen bir adım olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Telesahel'in yayınları sayesinde Nijer'in haberlerinin, kültürel içeriklerinin ve kalkınma hikâyelerinin artık uluslararası izleyicilere ulaşacağını vurguladı. Uraloğlu, "Türksat sadece bir uydu operatörü değil, ülkeler arasında köprü kuran bir iletişim elçisi." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın Afrika'da Gana, Nijerya ve Nijer başta olmak üzere birçok ülkeye yayıncılık ve iletişim hizmeti sunduğunu hatırlatarak, "Türkiye artık uydu teknolojilerinde dışa bakan değil, dünyaya hizmet veren bir ülke konumundadır. Bugün Nijer ile sağlanan bu yayın adımı, Türkiye'nin Afrika'daki medya görünürlüğünü ve uydu alanındaki ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek." şeklinde konuştu.