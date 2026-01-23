Bakan Uraloğlu duyurdu: Antalya-Batman uçuşları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, sivil toplum kuruluşlarının sahadaki deneyimlerinin son derece değerli olduğunu dile getirerek "Bu yüzden, sizlerin sesine kulak vermek, görüş ve önerilerinizi dinlemek, sizlerle iş birliği içinde olmak için bir aradayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; milletimizin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı kadrolarımızla güçlü yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yaparsa AK Parti yapar" sloganını hatırlatarak "Bu, milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçektir. Sokakta kime sorarsanız sorun, milletimiz 'Yaparsa AK Parti yapar' inancını koruyor. Çünkü bu millete hizmetin en güzelini biz sunuyoruz. Ve bugün 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere çok önemli bir süreç yürütüyoruz." dedi.
Terörün, Türkiye'ye 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkardığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu rakam sanayiye, üretime, refaha dönüşseydi, milletimize dağılsaydı bugün çok daha başka bir Türkiye olurdu." şeklinde konuştu.
"ULAŞIM OLMADAN TİCARET OLMAZ"
Ekonomik büyümenin birincil şartının da güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Ulaşım olmadan ticaret, tarım, turizm olmaz… Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretim olur. Yol sayesinde yatırımlar istediğimiz gibi hayata geçer. Sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam sayıları artar. Yani yol; tıpkı enerji, teknoloji, inovasyon gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiğidir. Bu noktada, Batman gerçekten gelişme potansiyeli yüksek olan, gelişmekte olan ve önümüzdeki süreçte gerçekten adını daha da ön plana çıkaracak illerimizden bir tanesidir. Bu noktada, son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz projeler ve başarılar hepimiz için birer gurur kaynağıdır."
2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 350 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri'ne; İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları'na kadar dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik." dedi.
"5G HİZMETLERİNİ 2 YIL İÇERİSİNDE ÜLKEMİZİN HER BİR NOKTASINDA HİZMETE SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"
Bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 30 bin 49 kilometreye çıkardıklarını ve sadece 6 il bölünmüş yol ile bağlıyken bu sayının bugün 77'ye yükseldiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Birileri Sayın Cumhurbaşkanımız 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız dediğinde eleştiriyordu. 'Hangi trafik geçecek oradan' diye eleştiriliyordu. Bakın bugün 15 bini de 30 bini de geçtik. Liderlik, ileriyi ön görme tam da bu noktadadır. 2002 yılında 8,5 milyon araç varmış Türkiye'de, bugün 33 milyon araç var. O gün şehirler arasındaki ortalama hız 40 kilometre saatti bugün 90 kilometre saat. Eğer biz bu bölünmüş yolları yapmasaydık ne Batmanımız bu hale gelirdi ne Türkiye'miz. Bunu unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.
Demiryolu ağını ise yaklaşık 11 bin kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Devam eden 4 bin kilometrelik demiryolu yatırımımızın olduğunu söylemek isterim. Denizci ülkeler arasında ise sınıf lider 10 ülke arasında yerimizi aldık. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı geçtiğimiz 21 Nisan'da hizmete aldık. TÜRKSAT 6A'nın ardından, şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık. Ülkemizin dijital geleceğine attığımız en güçlü adımlardan biri olan 5G ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah, bu yılın 1 Nisan tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini de 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
ORTA KORİDOR TÜRKİYE EKONOMİSİNE YAKLAŞIK 3 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYACAK
Türkiye'nin uluslararası koridor ve bağlantılarını güçlendiren diğer proje ve yatırımlardan da bahseden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bildiğiniz üzere Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray ile Orta Koridor üzerinden Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu ile Çin'den gelen yükleri, Marmaray üzerinden Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Orta Koridor sayesinde bu iki kıta arası denizyoluyla 45 gün süren taşımalar, Türkiye üzerinden 18 günde tamamlanabiliyor. Bu hat, denizyolundan iki kat hızlı, havayolundan dört kat ekonomik bir güzergâh sunuyor ve biz 75 milyar dolarlık ticaretin ana hattı olacak bir sistem inşa ediyoruz. 21 ülkeyi birbirine bağlayan, yılda 20 milyon tonun üzerinde taşıma kapasitesine sahip bu koridor, Türkiye ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolar doğrudan katkı da sağlayacak."
Orta Koridorun gücünü arttıracak olan Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı yapım çalışmalarına başladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan'daki kesimlerinin de inşa edilmesiyle Zengezur Bağlantısı'nın hayata geçmesi Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattını daha verimli hale getirecektir." diye konuştu.
Uraloğlu, Avrupa ülkelerini de çok yakından ilgilendirdiğini düşündükleri Kalkınma Yolu Projesiyle de Irak'ın Basra'daki Faw Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını kaydetti.
Bakan Uraloğlu, bu stratejik koridorun küresel ticaret rotalarını kısaltarak Türkiye'nin lojistik gücünü artıracağını ve bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, Batman'ın da bu projeyle önemli bir lojistik merkez haline gelme sürecinde elinin daha güçlü olacağını kaydetti.
BATMAN'IN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 40 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE YATIRIM"
Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi Batman'ın da ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"2002'den bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Batman'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 40 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 15 kilometreden 177 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 3 kilometreden 126 kilometreye çıkardık. Batman Güney Çevre Yolu, Batman-Hasankeyf Yolu, Batman Şehir Geçişi, Üniversite, Balpınar, Esentepe, Gültepe farklı seviyeli kavşakları gibi önemli projeleri tamamladık."
Uraloğlu ayrıca, Diktepe Geçişi dahil Diyarbakır- Batman Yolu, Batman Hasankeyf – Gercüş – Midyat Yolu, Batman – (Silvan – Kozluk) Ayrımı Gap Yolu gibi 6 önemli karayolu projenin yapım çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, "Özellikle önemli projelerimizden biri olan Diyarbakır–Batman yolundaki çalışmalarımızda önemli bir aşama kaydettik. Bu proje kapsamındaki Batman Çayı Köprüsünü tamamladık." dedi.
BATRAY İÇİN PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Batman'daki yatırımlarının ulaşımın tüm modlarını kapsadığını anlatan Bakan Uraloğlu, "Şehrimizin demiryolu ağını komple yeniledik. Sinan-Batman arası 6,5 kilometrelik demiryolu deplasmanını tamamladık. Yolçatı – Diyarbakır – Batman – Kurtalan hattının elektrikli ve sinyalli hale getirmek için proje çalışmalarına başladık. Batray projesinde de proje çalışmalarına başladık. Şehir merkezine gerçekten modern ve insanımıza yakışır bir projeye başladık. Projeyi bitirdikten sonra Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Batman çok daha yaşanabilir bir şehir haline gelecek." açıklamasında bulundu.
2010 yılında Batman Havalimanı yeni terminal binasını hizmete açarak yolcu kapasitesini 2 milyona çıkardıklarını hatırlatan Uraloğlu, "2008 yılında yaklaşık 9 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 735 binin üstüne çıktı. Bugün 4 ayrı havayolu şirketiyle İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes'e haftalık seferler gerçekleşiyor. İnşallah bu yıl Nisan ayı itibarıyla Antalya-Batman hattında da seferler başlayacak." şeklinde konuştu.